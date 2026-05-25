В Венесуэле заключенные захватили одну из тюрем
время публикации: 25 мая 2026 г., 04:15 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 05:50
В венесуэльском городе Баринас сотни заключенных захватили тюрьму, требуя отставки начальника исправительного учреждения.
По сообщениям местных СМИ, участники бунта подожгли матрасы и простыни, вывесили плакаты и заявили, что в тюрьме применяются пытки к заключенным.
Власти Венесуэлы пока не сообщали о пострадавших и не уточняли, ведутся ли переговоры с заключенными или силовая операция по восстановлению контроля над учреждением.
Информация уточняется.