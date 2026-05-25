В Венесуэле заключенные захватили одну из тюрем

В венесуэльском городе Баринас сотни заключенных захватили тюрьму, требуя отставки начальника исправительного учреждения.

По сообщениям местных СМИ, участники бунта подожгли матрасы и простыни, вывесили плакаты и заявили, что в тюрьме применяются пытки к заключенным.

Власти Венесуэлы пока не сообщали о пострадавших и не уточняли, ведутся ли переговоры с заключенными или силовая операция по восстановлению контроля над учреждением.

Информация уточняется.