Армия РФ нанесла удары по Киеву: один погибший, есть раненые

В ночь на 25 ноября армия РФ осуществила комбинированный ракетно-дроновый удар по жилым районам Киева. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб, семь пострадали.

ГСЧС по Киеву сообщает, что 18 человек спасены, в их числе трое детей.

В Печерском районе было попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Имеются разрушения на уровне 4, 5 и 7 этажей.

В Днепровском районе было попадание в 9-этажный жилой дом. Разрушения и пожар на 6-7 этажах. 1 человек погиб, 5 пострадавших, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожар локализован. Продолжается поиск пострадавших. По другому адресу попадание в двухэтажное здание, без пожара.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

Информация уточняется.