25 ноября 2025

Мир

Дроновая атака ВСУ на Ростовскую область, есть жертвы

Погибшие
Война в России
время публикации: 25 ноября 2025 г., 05:40 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 05:40
Дроновая атака ВСУ на Ростовскую область, есть жертвы
МЧС России

В ночь на 25 ноября ВСУ осуществили дроновую атаку на цели в Ростовской области. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает о трех погибших и десяти раненых.

"В Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", – написал Слюсарь. Позже он сообщил: "Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран".

Сведения об атаке уточняются.

