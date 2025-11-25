Дроновая атака ВСУ на Ростовскую область, есть жертвы

В ночь на 25 ноября ВСУ осуществили дроновую атаку на цели в Ростовской области. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает о трех погибших и десяти раненых.

"В Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", – написал Слюсарь. Позже он сообщил: "Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран".

Сведения об атаке уточняются.