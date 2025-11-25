Трамп помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

Президент США Дональд Трамп торжественно освободил двух индеек, переданных в Белый дом ко Дню благодарения. Гоббл и Уэддл, приехавшие из Северной Каролины, помилованы и не станут праздничным ужином.

Трамп, как пишут американские СМИ, "приправил" церемонию шпильками в адрес демократов и своего предшественника на посту президента Джо Байдена. Он заявил, что "в отличие от демократов" всегда выполняет свои обещания и "не позволит никаким комитетам и прокурорам отменить это помилование". Президент также пошутил, что "индейки прошли проверку на честность лучше многих политиков".

Традиция президентского помилования индеек существует в США много десятилетий и проводится ежегодно накануне Дня благодарения. После церемонии индейки отправляются на ферму или в заповедник, где доживают свой естественный срок.