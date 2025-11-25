Выборы в Намибии: Адольф Гитлер борется за переизбрание

В Намибии 26 ноября пройдут местные выборы. Особое внимание привлечено к округу Омпунджа, где за сохранение места в муниципальном совете борется политик по имени Адольф Гитлер Уунона.

Уунона представляет правящую в Намибии SWAPO – "Организацию народов Юго-Западной Африки", которая стоит на социалистических позициях, а в прошлом придерживалась марксистско-ленинской идеологии.

"Адольфом Гитлером назвал меня отец. Но это не значит, что у меня такой же характер, как у немецкого Адольфа Гитлера. Гитлер – очень неоднозначная фигура, он несет ответственность за убийства людей по всему миру. Я не такой", – рассказал кандидат местным СМИ.

Политик, которому 59 лет, впервые был избран в местный совет в 2024 году, и нынешние выборы для него пятые. На предыдущем голосовании, прошедшем в 2020 году, ему отдали голоса 85% избирателей. Предполагается, что место в совете он сохранит и на этот раз.