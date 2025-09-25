Пиццерия в Баварии прекратила обслуживать израильтян – из-за войны в Газе

Расположенная в городе Фюрт на севере Баварии "Пицца Зулу", входящая в список лучших пиццерий в мире, повесила на входе объявление, согласно которому она не обслуживает израильтян – в связи с действиями ЦАХАЛа в секторе Газы.

"Мы убеждены, что, независимо от обстоятельств, дети не должны страдать. В отличие от остального мира, мы не будем молчать. Наш протест не политический и не расистский. Мы больше не обслуживаем израильтян, но будем рады их возвращению, когда они откроют глаза, уши и сердца", – говорится в объявлении.

Как пишет "Маaрив", местная еврейская община выразила потрясение происшедшим, сообщив, что рассматривает возможность подачи официальной жалобы. Осудили владельца пиццерии и представители властей города и Баварии, заявившие, что речь идет о дискриминации на основе гражданства и происхождения.