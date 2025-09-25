Официальный Сеул: Северная Корея располагает двумя тоннами урана, обогащенного до 90%

Южнокорейский министр по делам объединения двух Корей Чон Дон Ен сообщил, что, по информации официального Сеула, Северная Корея располагает примерно двумя тоннами высокообогащенного урана.

"По оценке разведки, Пхеньян располагает запасом в две тонны урана, обогащенного до 90%. Прямо сейчас центрифуги на четырех объектах продолжают работать", – заявил министр.

Он также отметил, что для изготовления одного ядерного устройства требуется всего пять-шесть килограммов плутония: "Таким образом, Северная Корея может произвести огромное количество ядерного оружия. Остановка ядерной программы Пхеньяна – неотложная задача".

По его словам, самый эффективный путь решения проблемы – проведение переговоров на высшем уровне между Северной Кореей и США. Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявлял, что будет готов на переговоры при условии, что Пхеньян сохранит свой ядерный арсенал.