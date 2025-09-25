x
25 сентября 2025


последняя новость: 09:38

Мир

Официальный Сеул: Северная Корея располагает двумя тоннами урана, обогащенного до 90%

Ядерное оружие
Корея
время публикации: 25 сентября 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 08:52
Официальный Сеул: Северная Корея располагает двумя тоннами обогащенного урана
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Южнокорейский министр по делам объединения двух Корей Чон Дон Ен сообщил, что, по информации официального Сеула, Северная Корея располагает примерно двумя тоннами высокообогащенного урана.

"По оценке разведки, Пхеньян располагает запасом в две тонны урана, обогащенного до 90%. Прямо сейчас центрифуги на четырех объектах продолжают работать", – заявил министр.

Он также отметил, что для изготовления одного ядерного устройства требуется всего пять-шесть килограммов плутония: "Таким образом, Северная Корея может произвести огромное количество ядерного оружия. Остановка ядерной программы Пхеньяна – неотложная задача".

По его словам, самый эффективный путь решения проблемы – проведение переговоров на высшем уровне между Северной Кореей и США. Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявлял, что будет готов на переговоры при условии, что Пхеньян сохранит свой ядерный арсенал.

