Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 73 из 99 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 77 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 99 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 73 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось. Зафиксированы попадания ракеты и 26 ударных БПЛА в 16 локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 77 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской, Ростовской, Калужской, Белгородской, Воронежской областей, над Московским регионом, над Крымом, над акваторией Азовского и Черного морей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.