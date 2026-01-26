x
26 января 2026
Мир

Глава МИД Израиля встретился с президентом Азербайджана

время публикации: 26 января 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 09:43
Глава МИД Израиля встретился с президентом Азербайджана
Фото: Шалев Ман. Пресс-служба министра Саара

Сегодня, 26 января, в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в своей официальной резиденции.

Стороны провели встречу при закрытых дверях, а также встречу в расширенном составе с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра экономики Микаила Джаббарова.

В ходе встречи обсуждалось развитие двусторонних отношений. В частности, речь шла об углублении сотрудничества в сферах энергетики, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, водных технологий, обороны и туризма.

Министр Саар отметил, что большая торгово-экономическая делегация, присоединившаяся к его визиту, будет способствовать укреплению связей между странами в этих и других областях.

Саар пригласил президента Алиева посетить Израиль. Также в ходе встречи глава МИД поблагодарил президента Алиева за поддержку еврейской общины в стране.

