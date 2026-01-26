Буря "Ферн": рекордный снегопад в Нью-Йорке, число жертв растет

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пришедшей в США зимней бури "Ферн". Это число может возрасти – идет проверка, связано ли с непогодой крушение частного самолета в штате Мэн, унесшее восемь человеческих жизней.

Около 800000 потребителей остаются без электричества. Отменены или перенесены более 30000 полетов. Закрыты или переведены на дистанционное обучение школы и университеты.

В 15 штатах высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Рекордный снегопад зафиксирован в Нью-Йорке – в Центральном парке выпало 28 сантиметров снега. Предыдущий рекорд, 25 сантиметров был установлен в 1905 году.

Президент США Дональд Трамп продлил состояние чрезвычайной ситуации в 12 штатах: Арканзасе, Вирджинии, Западной Вирджинии, Джорджии, Индиане, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Мэриленде, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннеси.