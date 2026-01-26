Стрельба на футбольном поле в Мексике, множество убитых
время публикации: 26 января 2026 г., 06:56 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 07:00
В центральной Мексике, в штате Гуанахуато, вооруженные люди открыли огонь на футбольном поле в городе Саламанка.
По данным властей и правозащитников, погибли не менее 11 человек, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших женщина и ребенок.
О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Усилены меры безопасности. Расследование ведет прокуратура штата.
Гуанахуато считается одним из самых криминогенных регионов Мексики: в последние годы штат регулярно фигурирует в сводках о насилии на фоне противостояния местных преступных группировок.