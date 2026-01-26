Стрельба на футбольном поле в Мексике, множество убитых

В центральной Мексике, в штате Гуанахуато, вооруженные люди открыли огонь на футбольном поле в городе Саламанка.

По данным властей и правозащитников, погибли не менее 11 человек, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших женщина и ребенок.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Усилены меры безопасности. Расследование ведет прокуратура штата.

Гуанахуато считается одним из самых криминогенных регионов Мексики: в последние годы штат регулярно фигурирует в сводках о насилии на фоне противостояния местных преступных группировок.