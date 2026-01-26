Песков призвал Украину согласиться на первоначальный план Трампа-Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-украинские переговоры, прошедшие в Объединенных Арабских Эмиратах на минувшей неделе. Он дал понять, что Россия продолжает настаивать на полном уходе Украины с Донбасса.

"Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение", – заявил чиновник, позиционировав тем самым уход из Донецкой и Луганской областей как совместное требование России и США.

"Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа", – добавил он.