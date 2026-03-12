x
Спорт

Результаты матчей Лиги Европы

Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Болонья" и "Рома" сыграли вничью 1:1.

Болонья (Италия) - Рома (Италия) 1:1

Лилль (Франция) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 0:1

Победный гол забил Олли Уоткинс на 61-й минуте.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Бетис (Севилья, Испания) 1:0

На 88-й минуте Висенте Таборда реализовал пенальти.

К этому моменту команды играли в формате "10 на 10" (по одной красной карточке).

Штутгарт (Германия) - Порту (Португалия) 1:2

На 27-й минуте гости вели в счете 2:0.

