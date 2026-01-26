ВСУ: ночью перехвачены 110 из 138 БПЛА. МО РФ: сбиты 40 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 138 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 110 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 21 ударных БПЛА в 11 локациях и падение фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 января на территории Российской Федерации были перехвачены 40 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, над территорией Брянской и Калужской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.