И.о. президента Венесуэлы: "С нас хватит приказов из Вашингтона"

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, занявшая пост после захвата американцами главы государства Николаса Мадуро, заявила, что с нее довольно приказов из Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

"Достаточно уже Вашингтону раздавать приказы венесуэльским политикам. Дайте нам самим решать наши разногласия и внутренние конфликты. Наша республика заплатила очень высокую цену за преодоление последствий фашизма и экстремизма", – заявила она, выступая перед работниками нефтяной отрасли в городе Пуэрто-Ла-Крус.

Родригес находится в непростом положении. С одной стороны, президент США Дональд Трамп санкционировал ее назначение на пост главы государства. С другой – она представительница социалистической элиты, недовольной попытками США превратить Венесуэлу в свой протекторат, установив контроль над нефтяным сектором.

21 января стало известно, что в скором времени она посетит США. "Я веду диалог с США без страха. Мы должны взглянуть в лицо нашим различиям и трудностям, преодолевая их путем дипломатии", – заявила тогда Родригес.