x
26 января 2026
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 13:36
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

И.о. президента Венесуэлы: "С нас хватит приказов из Вашингтона"

США
Венесуэла
время публикации: 26 января 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 13:25
И.о. президента Венесуэлы: "С нас хватит приказов из Вашингтона"
AP Photo/Ariana Cubillos

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, занявшая пост после захвата американцами главы государства Николаса Мадуро, заявила, что с нее довольно приказов из Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

"Достаточно уже Вашингтону раздавать приказы венесуэльским политикам. Дайте нам самим решать наши разногласия и внутренние конфликты. Наша республика заплатила очень высокую цену за преодоление последствий фашизма и экстремизма", – заявила она, выступая перед работниками нефтяной отрасли в городе Пуэрто-Ла-Крус.

Родригес находится в непростом положении. С одной стороны, президент США Дональд Трамп санкционировал ее назначение на пост главы государства. С другой – она представительница социалистической элиты, недовольной попытками США превратить Венесуэлу в свой протекторат, установив контроль над нефтяным сектором.

21 января стало известно, что в скором времени она посетит США. "Я веду диалог с США без страха. Мы должны взглянуть в лицо нашим различиям и трудностям, преодолевая их путем дипломатии", – заявила тогда Родригес.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2026

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы посетит США