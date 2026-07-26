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Мир

Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, еще четверых ищут

Россия
Альпинизм
Погибшие
время публикации: 26 июля 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 05:42
Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, еще четверых ищут
AP Photo/Dmitry Lovetsky

Два участника группы альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус, судьба еще четырех человек остается неизвестной. Об этом утром в воскресенье, 26 июля, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, 25 июля группа из семи человек поднялась на Эльбрус. Одному из участников удалось самостоятельно спуститься с горы. Он сообщил, что на высоте около 5100 метров двум альпинистам стало плохо и они, предположительно, погибли. Поиски остальных четырех участников группы продолжаются. По факту гибели людей начата доследственная проверка.

Ранее региональное управление МЧС сообщало, что вечером 25 июля зарегистрированная группа из шести альпинистов оказалась на седловине Эльбруса и не могла самостоятельно продолжить спуск. На помощь туристам направили восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Вероятно, в сообщении МЧС учитывались только шесть человек, остававшихся на горе после того, как седьмой участник спустился за помощью.

По предварительной информации оперативных служб, погибшие могут быть гражданами Боснии и Герцеговины. Официально их имена и гражданство пока не названы.

Мир
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