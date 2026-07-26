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Мир

Во время рейса из Индии заболели все три пилота самолета British Airways

Авиация
Индия
Великобритания
время публикации: 26 июля 2026 г., 18:16 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 18:16
Во время рейса из Индии заболели все три пилота самолета British Airways
Wikipedia.org. Фото: Riik@mctr

Все три пилота самолета British Airways, выполнявшего рейс BA276 из индийского Хайдарабада в Лондон, почувствовали себя плохо во время полета. Один из них оказался не в состоянии продолжать работу.

По информации The Times of India, инцидент произошел 22 июля во время перелета, длящегося более десяти часов. На высоте около 30 тысяч футов состояние одного из пилотов резко ухудшилось, ему дали кислородную маску, и управлять самолетом он больше не мог.

Два других пилота, у которых тоже были симптомы отравления, продолжили полет по маршруту и штатно посадили лайнер в Лондоне. British Airways заявила, что безопасность рейса ни на одном этапе не находилась под угрозой.

Предполагается, что причиной могло стать пищевое отравление. Перед вылетом все трое завтракали в гостинице в Хайдарабаде и пили бутилированную воду, предоставленную сторонней компанией.

British Airways проводит расследование и пересматривает условия размещения экипажей в Хайдарабаде.

Британская ассоциация пилотов BALPA также подключилась к проверке. Профсоюз сообщил, что работает с авиакомпанией над переводом экипажей в другую гостиницу. По данным британских СМИ, жалобы на санитарные условия в прежнем отеле поступали и раньше.

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