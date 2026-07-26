ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира БПЛА-подразделения ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: в субботу Армия обороны Израиля нанесла удар по цели в центральной части сектора Газы, ликвидировав террориста Хамама Ида, который командовал БПЛА-подразделением военного крыла ХАМАСа в этом районе.

В рамках своей деятельности Ид отвечал за производство беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для атак на граждан Государства Израиль и военнослужащих ЦАХАЛа.

Ранее он командовал подразделением операторов дронов в центральных лагерях сектора Газа и принимал участие в террористических атаках против сил ЦАХАЛа с использованием воздушных средств.

В последнее время Ид предпринимал попытки восстановить воздушное подразделение террористической организации ХАМАС, нарушая тем самым соглашение о прекращении огня.