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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира БПЛА-подразделения ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация
ХАМАС
время публикации: 26 июля 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 18:09
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира БПЛА-подразделения ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: в субботу Армия обороны Израиля нанесла удар по цели в центральной части сектора Газы, ликвидировав террориста Хамама Ида, который командовал БПЛА-подразделением военного крыла ХАМАСа в этом районе.

В рамках своей деятельности Ид отвечал за производство беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для атак на граждан Государства Израиль и военнослужащих ЦАХАЛа.

Ранее он командовал подразделением операторов дронов в центральных лагерях сектора Газа и принимал участие в террористических атаках против сил ЦАХАЛа с использованием воздушных средств.

В последнее время Ид предпринимал попытки восстановить воздушное подразделение террористической организации ХАМАС, нарушая тем самым соглашение о прекращении огня.

Израиль
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