Поддержанный Трампом республиканец проиграл выборы в домашнем округе президента

Представительница Демократической партии Эмили Грегори одержала победу на специальных выборах в Палату представителей Конгресса Флориды. Она будет представлять 87-й округ штата, на территории которого, в поместье Мар-а-Лаго, проживает президент США Дональд Трамп.

Грегори – предпринимательница, которая впервые баллотировалась на выборную должность. Ее соперником был республиканец Джон Мейплс, бывший член городского совета Лейк-Шорс. В январе президент США заявил о полной поддержке Мейплса. Отметим, что ранее представителем округа был республиканец.

"Когда мы только начинали, никто не верил, что это возможно. Все думали, я сошла с ума. Но я знаю наших людей, я знаю, что они заслуживают большего. Мы заслуживаем лидера, который будет за нас сражаться", – сказала Грегори, выступая на митинге после публикации результатов.

Примечательно, что и в обеих палатах Конгресса Флориды, и в Палате представителей Конгресса США округ, на территории которого находится резиденция Трампа, представлен демократами. Осенью в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, они станут для республиканцев крайне непростыми.