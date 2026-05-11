В Вене стартует 70-й конкурс песни "Евровидение"

70-й конкурс песни "Евровидение" проходит в Вене, на арене Wiener Stadthalle. Австрия получила право принимать конкурс после победы JJ с песней Wasted Love на "Евровидении-2025" в Базеле.

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, финал – 16 мая. Ведущие конкурса – Виктория Сваровски и Михаэль Островски. Соведующая: Эмили Басвайн.

В конкурсе участвуют 35 стран, включая вернувшиеся Болгарию, Молдову и Румынию.

В этом году за победу борются: Албания – Алис с песней Nân, Армения – Симон с Paloma Rumba, Австралия – Дельта Гудрем с Eclipse, Австрия – Космо с Tanzschein, Азербайджан – Джива с Just Go, Бельгия – Эссила с Dancing on the Ice, Болгария – Дара с Bangaranga, Хорватия – Лелек с Andromeda, Кипр – Антигони с JALLA, Чехия – Даниэль Жижка с CROSSROADS, Дания – Сёрен Торпегор Лунд с Før Vi Går Hjem, Эстония – Vanilla Ninja с Too Epic To Be True, Финляндия – Линда Лампениус и Пете Паркконен с Liekinheitin, Франция – Монро с Regarde!, Грузия – Бзикеби с On Replay, Германия – Сара Энгельс с Fire, Греция – Акилас с Ferto, Израиль – Ноам Бетан с Michelle, Италия – Саль Да Винчи с Per Sempre Sì, Латвия – Атвара с Ēnā, Литва – Лион Чекка с Sólo Quiero Más, Люксембург – Ева Мария с Mother Nature, Мальта – Айдан с Bella, Молдова – Сатоши с Viva, Moldova!, Черногория – Тамара Живкович с Nova Zora, Норвегия – Йонас Ловв с YA YA YA, Польша – Алиция с Pray, Португалия – Bandidos do Cante с Rosa, Румыния – Александра Кэпитанеску с Choke Me, Сан-Марино – Сенит с Superstar, Сербия – Лавина с Kraj Mene, Швеция – Фелиция с My System, Швейцария – Вероника Фузаро с Alice, Украина – Лелека с Ridnym, Великобритания – Look Mum No Computer с Eins, Zwei, Drei.

В полуфиналах выступают 30 стран: по 15 участников в каждом. Из каждого полуфинала в финал проходят по десять лучших. Страна-хозяйка Австрия, а также страны "большой четверки" – Франция, Германия, Италия и Великобритания – не участвуют в полуфинальном отборе и автоматически выступят в финале. Германия и Италия голосуют и представляют свои номера в первом полуфинале, Австрия, Франция и Великобритания – во втором.

Победитель "Евровидения-2026" будет определен по сумме голосов зрителей и национальных профессиональных жюри. Важное изменение этого года – возвращение жюри в полуфиналы впервые с 2022 года: теперь и в полуфиналах, и в финале действует примерно равное соотношение голосов зрителей и профессионалов. Кроме того, European Broadcasting Union (EBU) сократил максимальное число голосов с одного способа оплаты с 20 до 10 и расширил состав национальных жюри с пяти до семи человек; в каждом жюри должны быть как минимум два участника в возрасте от 18 до 25 лет.

Каждая страна выставляет баллы десяти лучшим песням по стандартной евровизионной шкале: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 балл. Зрители не могут голосовать за свою страну. Голоса зрителей из стран, не участвующих в конкурсе, объединяются в отдельный блок Rest of the World, который также дает один комплект баллов. Победителем финала станет песня, набравшая наибольшее число баллов по сумме голосования зрителей и жюри.