Трамп на церемонии присяги нового главы МВБ: "Иран выпустил более 100 ракет по нашему авианосцу"

В Овальном кабинете Белого дома состоялась церемония приведения к присяге нового министра внутренней безопасности США Марквейна Маллена, сменившего уволенную Трампом Кристи Ноэм. Выступая на церемонии, президент Дональд Трамп рассказал и о ходе военных действий.

По его словам, иранцы использовали 101 ракету, чтобы атаковать авианосец Abraham Lincoln: "100 ракет по одному из наших авианосцев, самых больших кораблей в мире. Даже 101. Все они были сбиты. 101 ракета! Самые современные, скоростные. А сейчас они все на дне".

48-летний Маркуэйн Маллен – сентатор-республиканец от Оклахомы, близкий союзник Дональда Трампа, он возглавил министерство в момент, когда ведомство оказалось в центре споров вокруг миграционной политики и работы федеральных служб.

Он индеец-чероки, бывший боец ММА, в прошлом предприниматель. В Сенате США заседает с 2023 года, ранее десять лет был конгрессменом.

Добавим, что министр – друг Израиля и еврейского народа. Он поддерживал оказание Израилю военной помощи, боролся с антиеврейскими настроениями в ООН, выступал против тех, кто угрожает евреям. Американские еврейские общины полагают, что на новом посту он будет содействовать безопасности евреев.