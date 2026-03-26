Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявляющую трансатлантическую работорговлю "самым страшным преступлением против человечности" и требующую выплаты компенсаций потомкам рабов.

Инициатором вступила Гана. Необходимость принятия резолюции, которая не является обязательной к исполнению, она мотивировала тем, что последствия работорговли XV-XIX веков, в ходе которой за океан было вывезено более 12 миллионов африканцев, ощущаются и по сегодняшний день. Одним из них названо расовое неравенство.

США и европейские страны пытались предотвратить голосование. В результате против проекта было подано всего три голоса: США, Израиля и Аргентины. 52 государства, включая членов Европейского Союза и Великобританию, воздержались, 123 страны проголосовали "за".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение, но отметил, что для борьбы с исторической несправедливостью потребуются более отважные шаги. На сегодняшний день единственной страной, принесшей официальные извинения за работорговлю, стали Нидерланды.

Добавим, что в резолюции не упоминаются ни османская, ни арабская работорговля – это испортило бы цельную картину поборников вины западной цивилизации перед остальным миром.