26 марта 2026
|
последняя новость: 12:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ООН приняла резолюцию о выплате компенсаций за работорговлю, Израиль проголосовал против

время публикации: 26 марта 2026 г., 11:57 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 12:07
AP Photo/Frank Franklin II

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявляющую трансатлантическую работорговлю "самым страшным преступлением против человечности" и требующую выплаты компенсаций потомкам рабов.

Инициатором вступила Гана. Необходимость принятия резолюции, которая не является обязательной к исполнению, она мотивировала тем, что последствия работорговли XV-XIX веков, в ходе которой за океан было вывезено более 12 миллионов африканцев, ощущаются и по сегодняшний день. Одним из них названо расовое неравенство.

США и европейские страны пытались предотвратить голосование. В результате против проекта было подано всего три голоса: США, Израиля и Аргентины. 52 государства, включая членов Европейского Союза и Великобританию, воздержались, 123 страны проголосовали "за".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение, но отметил, что для борьбы с исторической несправедливостью потребуются более отважные шаги. На сегодняшний день единственной страной, принесшей официальные извинения за работорговлю, стали Нидерланды.

Добавим, что в резолюции не упоминаются ни османская, ни арабская работорговля – это испортило бы цельную картину поборников вины западной цивилизации перед остальным миром.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook