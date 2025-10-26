Трамп прибыл в Малайзию, где планирует подписать "Великое Мирное Соглашение"

Президент США Дональд Трамп прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпура. В аэропорту его встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Визит Трампа приурочен к 47-му саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатскому саммиту.

Малайзия – стартовая точка поездки Трампа по регионам Юго-Восточной и Восточной Азии. Далее ожидаются визиты в Японию и Южную Корею.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Я по пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, королева-мать Таиланда только что скончалась. Я выражаю соболезнования Великому Народу Таиланда. Я встречусь с их замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся".