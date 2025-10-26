x
26 октября 2025
26 октября 2025
Мир

Трамп прибыл в Малайзию, где планирует подписать "Великое Мирное Соглашение"

Дональд Трамп
Азия
время публикации: 26 октября 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 06:57
Президент США Дональд Трамп прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпура. В аэропорту его встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Hasnoor Hussain/Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпура. В аэропорту его встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Визит Трампа приурочен к 47-му саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатскому саммиту.

Малайзия – стартовая точка поездки Трампа по регионам Юго-Восточной и Восточной Азии. Далее ожидаются визиты в Японию и Южную Корею.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Я по пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, королева-мать Таиланда только что скончалась. Я выражаю соболезнования Великому Народу Таиланда. Я встречусь с их замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся".

