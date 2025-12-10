x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
Мир

Папа Римский обвинил Трампа в разрушении альянса между США и Европой

Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ватикан
время публикации: 10 декабря 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 16:48

Папа Римский Лев XIV встретился в Кастель-Гандольфо с президентом Украины Владимиром Зеленским. После окончания встречи глава католической церкви подверг критике президента США Дональда Трампа, не называя его по имени.

"К сожалению, многолетний подлинный альянс между США и Европой проходит через огромные перемены", – заявил Лев, ставший первым американцем, занявшим престол Папы Римского.

Он не стал напрямую комментировать план Трампа по Украине, отметив лишь, что он вызывает полемику. "Замечания, сделанные по поводу Европы в последних интервью, пытаются разрушить альянс, очень важный и для сегодняшнего дня, и для будущего", – сказал понтифик.

Папа подтвердил, что обсуждал с Зеленским и вывезенных в Россию украинских детей. "Закулисная работа идет, но дело продвигается очень медленно", – отметил он.

