Трамп снова дал ХАМАСу "48 часов". Возвращение тел заложников откладывается

25 октября президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал заявление по ситуации с Газой, в очередной раз дав ХАМАСу 48 часов на возвращение тел заложников. Впрочем, никаких конкретных угроз не прозвучало.

"У нас очень прочный МИР на Ближнем Востоке, и я считаю, что у него есть хорошие шансы быть ВЕЧНЫМ. ХАМАСу придется быстро начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, вовлеченные в этот ВЕЛИКИЙ МИР, предпримут действия. Некоторые тела трудно достать, но другие они могут вернуть уже сейчас и по какой-то причине этого не делают. Возможно, это связано с их разоружением, но когда я говорил: "Обещаю честное отношение к обеим сторонам", – это применимо только в том случае, если они выполняют свои обязательства. Посмотрим, что они сделают в ближайшие 48 часов. Я очень пристально слежу за этим", – написал Трамп.

24 октября полиция Израиля заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером в пятницу. Однако по состоянию на утро воскресенья тела все еще не переданы.

Израильский источник в сфере безопасности сообщил, что политическое руководство утвердило запрос Египта на ввод техники и персонала в Газу для содействия усилиям по поиску тел погибших заложников. Это первый случай, когда Израиль разрешил ввод иностранного персонала в сектор Газы после прекращения огня. Такое разрешение было дано только египетской команде, которая уже вошла в сектор.

Ранее сайт Ynet процитировал заявление высокопоставленного израильского чиновника, сказавшего, что ХАМАС может в любой момент вернуть тела еще восьми погибших заложников. В то же время он, как отмечает Итамар Айхнер, признал, что местонахождение останков еще пяти заложников, по всей видимости, ХАМАСу неизвестно.

В целом, затягивание ХАМАСом процесса передачи тел Израилю объясняется стремлением террористов продлить режим прекращения огня и не допустить перехода ко второму этапу, на котором они будут обязаны разоружиться, как того требует администрация США.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября было передано тело Таля Хаими.

21 октября ХАМАС вернул тела Арье (Залмана) Залмановича и Тамира Адара.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

13 октября 2025 года ХАМАСом, под давлением США, были освобождены последние 20 остававшихся в живых заложников. Власти Израиля отпустили из тюрем около 2000 заключенных, в их числе сотни террористов-убийц, многие из которых были депортированы в Египет.

