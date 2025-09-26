Fox News: бывшему главе ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения

Большое жюри вынесло обвинительное заключение в отношении экс-директора ФБР Джеймса Коми по двум пунктам: дача ложных показаний Конгрессу и воспрепятствование проведению разбирательства, сообщает Fox News.

Речь идет о заявлениях Коми на слушаниях по вопросам, затрагивавшим расследование "Crossfire Hurricane" и сопутствующие эпизоды.

"Crossfire Hurricane" – кодовое название контрразведывательного расследования ФБР. Его цель была в том, чтобы выяснить, имело ли место координированное взаимодействие лиц из штаба Дональда Трампа с усилиями России по вмешательству в выборы США в 2016 году.

Президент Дональд Трамп, комментируя обвинения в адрес экс-главы ФБР, вновь раскритиковал Коми и заявил, что решение принимает минюст. Ранее он требовал привлечь Коми к ответственности.