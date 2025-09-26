x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 07:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 07:02
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Fox News: бывшему главе ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения

США
Расследование
Прокуратура
Дональд Трамп
время публикации: 26 сентября 2025 г., 02:28 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 05:43
Fox News: бывшему главе ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения
Ken Cedeno/Pool via AP

Большое жюри вынесло обвинительное заключение в отношении экс-директора ФБР Джеймса Коми по двум пунктам: дача ложных показаний Конгрессу и воспрепятствование проведению разбирательства, сообщает Fox News.

Речь идет о заявлениях Коми на слушаниях по вопросам, затрагивавшим расследование "Crossfire Hurricane" и сопутствующие эпизоды.

"Crossfire Hurricane" – кодовое название контрразведывательного расследования ФБР. Его цель была в том, чтобы выяснить, имело ли место координированное взаимодействие лиц из штаба Дональда Трампа с усилиями России по вмешательству в выборы США в 2016 году.

Президент Дональд Трамп, комментируя обвинения в адрес экс-главы ФБР, вновь раскритиковал Коми и заявил, что решение принимает минюст. Ранее он требовал привлечь Коми к ответственности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 13 января 2019

NYT: ФБР проверяло подозрения о том, что Трамп работал на Россию
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 16 апреля 2018

Экс-глава ФБР: Трамп "морально непригоден" для роли президента США
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 апреля 2018

Выходят в свет мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми: Трамп в ярости