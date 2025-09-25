В России приговорена к десяти годам заключения заочно директор музея в эстонской Нарве

Московский городской суд приговорил к десяти годам колонии заочно директора музея эстонской Нарвы Марию Сморжевских-Смирнову. Она признана виновной в распространении "фейков" про российскую армию и "реабилитации нацизма".

Согласно материалам дела, подсудимая в 2023, 2024 и 2025 годах "оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений".

Музей находится на эстонском берегу реки Нарва, по которой проходит граница с Россией. Ежегодно 9 мая на смотрящей в сторону восточного соседа башне вывешивалось панно с окровавленным портретом российского президента и надписью на английском языке "Путин – военный преступник".

В первый раз это было сделано после того, как на российской стороне установили развернутый в эстонскую сторону экран, а котором транслировали приуроченный к 9 мая концерт с исполнением "патриотических" песен.

"Сегодня от эстонских журналистов я узнала о том, что российский суд приговорил меня, гражданку Эстонии и Евросоюза, к 10 годам лишения свободы за мою гражданскую позицию", – сообщила директор музея.

"За свою жизнь я не совершила ни одного противоправного действия. Каким образом мою деятельность оценивают власти тоталитарного режима соседней страны – это их внутреннее дело. Я расцениваю происходящее как банальную и уже даже не оригинальную попытку запугать меня лично, а также людей, которые называют вещи своими именами", – констатировала Сморжевских-Смирнова.

"Ответ на это простой и однозначный: не получится! "Российский военный корабль" может продолжать движение курсом, однажды уже озвученным защитниками Украины", – подытожила она.