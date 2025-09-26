Нетаниягу отменил брифинг в Нью-Йорке: "Только после встречи с Трампом"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил брифинг после своего выступления в ООН.

Его канцелярия сообщила, что встреча с журналистами состоится после его беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Личная встреча Нетаниягу с американским лидером для обсуждения деталей ожидается в понедельник, 29 сентября, в Вашингтоне.

25 сентября Трамп публично заявил, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег", добавив, что обсуждал этот вопрос напрямую с Нетаниягу. По оценке Axios, такие заявления "вероятно, убьют планы аннексии".

Ранее на этой неделе Трамп провел консультации с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана, добиваясь поддержки своего плана. Мусульманские страны поставили условием отказ Израиля от аннексии Западного берега и сектора Газы. Трамп, по данным источников, заверил, что заблокирует подобный шаг.