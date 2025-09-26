Нетаниягу на Генассамблее ООН: "Многие не помнят о 7 октября, но Израиль помнит"

В пятницу, 26 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу произнес речь на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Сотни представителей разных стран покинули зал, в то же время были слышны возгласы поддержки.

Биньямин Нетаниягу в начале своего выступления в ООН заявил: "Наши дорогие заложники гниют в туннелях в секторе Газы. В прошлом году я стоял здесь и говорил о иранской оси зла – она угрожает миру во всем мире. Она угрожает стабильности региона и существованию Израиля. Иран разработал масштабную ядерную программу ядерного оружия и масштабную программу баллистических ракет. Это предназначено не только для уничтожения Израиля, но и для угрозы США и шантажа стран по всему миру".

В ходе своего выступления он напрямую обратился к заложникам на иврите. "Я окружил Газу громкоговорителями в надежде, что заложники услышат мое послание", – сказал он. "Наши героические братья и сестры, говорит премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Я обращаюсь к вам с трибуны ООН. Мы не забыли вас, ни на секунду. Весь народ с вами. Мы не успокоимся, пока не вернем вас всех домой – как живых, так и павших".

Во время своего выступления в ООН Нетаниягу продемонстрировал наклейку с QR-кодом на лацкане пиджака, сообщив, что, сканируя этот код, можно попасть на сайт с документальными свидетельствами о 7 октября.

В своем обращении к заложникам в секторе Газы с трибуны ООН Нетаниягу назвал имена 20 живых заложников.

Нетаниягу объявил, что ЦАХАЛ взял под свой контроль телефоны жителей сектора Газы и активистов ХАМАСа, и его выступление они могут слушать в прямом эфире.

Он обратился к жителям сектора Газы, сказав, что война может быть немедленно прекращена при условии возвращения всех заложников, разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.

Далее он обратился к ХАМАСу с призывом: "Сложите оружие, освободите мой народ, освободите заложников, всех 48, сейчас же. Если вы сделаете это, вы будете жить, а если нет – Израиль будет преследовать вас".

По его словам, "если ХАМАС согласится с нашими условиями, война может закончиться немедленно. Газа будет демилитаризована, Израиль возьмет под свой контроль безопасность, а гражданская администрация будет создана жителями сектора Газы и другими лицами, приверженными миру с Израилем".

Он заявил: "Последние подразделения ХАМАСа находятся в городе Газа. Они поклялись повторять зверства 7 октября снова и снова. Поэтому Израиль обязан завершить эту работу и сделать это как можно быстрее. Многие в мире не помнят 7 октября, но мы помним. Израиль помнит".

Биньямин Нетаниягу в своем выступлении в ООН заявил: "Несмотря на угрозы ХАМАСа, почти 700 тысяч жителей сектора Газы уже покинули его и отправились в безопасные районы. Я хочу задать вам простой вопрос: зачем нам призывать их уйти, если мы хотим совершить геноцид? Это обвинение беспочвенно. Разве нацисты просили евреев уйти?"

По его словам, "ХАМАС призывает к уничтожению всех евреев, в то время как Израиль делает все, чтобы уберечь мирных жителей от опасности, но обвиняют Израиль. Израиль обвиняют в том, что жители сектора Газы голодают, хотя он впустил в сектор более двух миллионов тонн продовольствия и гуманитарной помощи, что составляет почти 3000 калорий на человека ежедневно. Разве это голод?"

Биньямин Нетаниягу заявил: "Решение о двух государствах, при котором Израиль будет жить в мире бок о бок с палестинским государством? Есть одна проблема: палестинцы не верят в это решение. Они никогда не верили, они не хотят государства рядом с Израилем – они хотят государство вместо Израиля".

По его словам, "каждый раз, когда им предлагали палестинское государство, но требовали положить конец конфликту и признать еврейское государство – они это отвергали. Каждый раз, когда они получали территорию, они использовали ее, чтобы атаковать нас. У них было государство в секторе Газы, и что они с ним сделали? Они превратили Газу в цитадель террора".

"Дать палестинцам государство – это все равно что дать "Аль-Каиде" государство в одной миле от Нью-Йорка. Это безумие, и мы этого не сделаем. Мы не согласимся на национальное самоубийство", – сказал Нетаниягу.