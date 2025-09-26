Трамп: "Я думаю, что мы близки к сделке с ХАМАСом"

На фоне выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу в ООН президент США Дональд Трамп заявил журналистам: "Я думаю, что у нас может быть сделка, которая положит конец войне в секторе Газы и вернет заложников домой".

В пятницу, 26 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу произнес речь на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Нетаниягу объявил, что ЦАХАЛ взял под свой контроль телефоны жителей сектора Газы и активистов ХАМАСа, и его выступление они могут слушать в прямом эфире.

Он обратился к жителям сектора Газы, сказав, что война может быть немедленно прекращена при условии возвращения всех заложников, разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.

Далее он обратился к ХАМАСу с призывом: "Сложите оружие, освободите мой народ, освободите заложников, всех 48, сейчас же. Если вы сделаете это, вы будете жить, а если нет – Израиль будет преследовать вас".

По его словам, "если ХАМАС согласится с нашими условиями, война может закончиться немедленно. Газа будет демилитаризована, Израиль возьмет под свой контроль безопасность, а гражданская администрация будет создана жителями сектора Газы и другими лицами, приверженными миру с Израилем".