В Шри-Ланке задержаны 22 буддийских монаха за контрабанду наркотиков

26 апреля в международном аэропорту Бандаранаике в Коломбо задержали 22 буддийских монахов, прилетевших из Таиланда. В их багаже обнаружили наркотики на сумму около 14 миллионов долларов, сообщают сми. По данным источников, операция прошла после наводки антинаркотического подразделения: с вечера 25 апреля до утра 26 в аэропорту проводили усиленные проверки прибывающих пассажиров. Во время досмотра чемоданов монахов у каждого нашли примерно по пять килограммов запрещенных веществ.

Изъятые наркотики, как уточнили власти, относились к сортам "Куш" и "гашиш". Все подозреваемые были немедленно арестованы. Следствие установило, что задержанные – молодые монахи из разных регионов страны. Они отправились в Таиланд 22 апреля при финансовой поддержке частного лица. По словам правоохранителей, данные с их телефонов показывают, что во время поездки они вели обычный образ жизни и не носили монашескую одежду. Представители аэропорта отметили, что это первый случай, когда такая крупная группа буддийских монахов была задержана с таким большим объемом наркотиков. Позже всех фигурантов доставили в суд Негомбо, который постановил взять их под стражу.