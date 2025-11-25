Самое опасное место для женщин – их собственный дом, 50% убийств совершают мужья

В Кнессете прошло заседание комиссии по продвижению статуса женщин, приуроченное к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который во всем мире отмечают 25 ноября. Примечательно, что представителей полиции на заседании не было, несмотря на приглашение: из полиции объяснили, что были заняты другим мероприятием.

На заседании комиссии был представлен крайне тревожный доклад: с 2015 года в Израиле убиты более 300 женщин, а 2025 год стал рекордным по количеству случаев фемицида. С 2015 по 2024 год были убиты 269 женщин, в среднем, примерно 27 случаев в год. Самым тяжелым за десятилетие был до сих пор 2024 год, когда были убиты 35 женщин. Но 2025 год побил этот рекорд уже за первые восемь месяцев.

Самая большая доля убитых – представительницы арабского сектора. В период с 2015 по 2025 год 53% убитых женщин – арабки, 42% – еврейки, 4% – представительницы других групп. С 2019 года доля арабских женщин среди убитых колеблется между 51% и 59%. При этом 46% убийств арабских женщин так и не были раскрыты, в то время как нераскрытых убийств еврейских женщин 9% случаев.

В подавляющем большинстве убийцей выступает муж или партнер жертвы: в период с 2015 по 2025 годы около 50% убийств были совершены партнером или мужем. Около 30% погибших женщин стали жертвами другого члена семьи, и около 20% убил знакомый, не являющийся членом семьи. Среди еврейских женщин 59% убиты мужем или партнером, среди арабских - 34% убиты мужем или партнером и 41% убил другой член семьи. При этом статистика может быть неточной, поскольку большая часть убийств арабок вообще не раскрыта.

36% женщин, убитых в 2024-2025 годах, ранее подавали жалобы на бытовое насилие. Среди еврейских женщин таких было 43%, среди арабских – около 33%, среди других групп – 17%. В категории убийств, совершенных мужем или партнером, жалобы на насилие подавались в 41% случаев, в категории убийств, совершенных другим членом семьи – в 56%.

В 2025 году девять убийств женщин были совершены людьми с психическими расстройствами: как правило, это члены семьи, не являющиеся партнерами убитой.