27 апреля 2026
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 10:16
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп сообщил, что ведет переговоры с Путиным и Зеленским: "Их ненависть безумна"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 27 апреля 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 09:24
Трамп сообщил, что ведет переговоры с Путиным и Зеленским: "Их ненависть безумна"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что ведет "хорошие разговоры" с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что стремится к урегулированию конфликта.

"Мы работаем над российской ситуацией. Россия и Украина – я надеюсь, что нам это удастся", – сказал он, отказавшись уточнять, когда именно он говорил с российским и украинским лидерами.

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским неимоверная. Безумная. А ненависть – это плохо. Особенно плохо, когда ты пытаешься урегулировать конфликт. Но это произойдет", – добавил Трамп.

Напомним, что недавно во время пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Ирана, американскому президенту был задан вопрос и о урегулировании российско-украинского конфликта. Он отделался общими фразами, отметив, что сосредоточен на ближневосточной ситуации.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 апреля 2026

Президент Молдовы прибыла в Украину – в годовщину Чернобыля и на фоне российских угроз
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2026

ЕС утвердил выделение Украине кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией