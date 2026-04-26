26 апреля 2026
Президент Молдовы прибыла в Украину – в годовщину Чернобыля и на фоне российских угроз

время публикации: 26 апреля 2026 г., 12:17 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 12:22
Oficina Presidencial de Prensa de Ucrania vía AP

Президент Молдовы Майя Санду прибыла 26 апреля в Украину. Ее визит приурочен к отмечаемой сегодня 40-й годовщине ядерной катастрофы в Чернобыле. Политик посетит Чернобыльскую АЭС и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хочу воздать должное тем, кто отдал свое здоровье или даже жизнь за защиту Европы от еще большей трагедии. Нам нужны такие же единство и решимость сегодня – для защиты мира в Европе", – написала Санду накануне визита.

Отметим, что визит проходит на фоне роста напряженности между Молдовой и Россией на фоне решения официального Кишинева выйти из СНГ и вспышки пророссийских настроений в Приднестровье – территории Молдовы с преимущественно русским населением, создавшим сепаратистское квазигосударственное образование.

Несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил: Молдавия не представляет экзистенциальной опасности для России, при этом попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем или заменить российских миротворцев спровоцируют негативные последствия для Кишинева".

