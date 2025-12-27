x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 09:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 09:09
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ вновь атаковала Киев, нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 27 декабря 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 09:03
Армия РФ вновь атаковала Киев, нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар
ГСЧС по Киеву

Ночью и утром 27 декабря армия РФ снова атаковала Киев и Киевскую область, запустив множество крылатых ракет и ударных БПЛА. В нескольких районах столицы Украины возникли пожары.

Были нанесены удары по ТЭЦ-6 и другим объектам энергетики в Киеве.

ГСЧС по Киеву сообщает о пожарах в Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Днепровском районах. Причинен значительный ущерб. Есть множество пострадавших.

Также сообщается о причиненном ущербе и пострадавших в Вышгороде, в Бориспольском районе, в Бучанском районе Киевской области.

Атака продолжается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 декабря 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1403-й день войны