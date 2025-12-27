Армия РФ вновь атаковала Киев, нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар
время публикации: 27 декабря 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 09:03
Ночью и утром 27 декабря армия РФ снова атаковала Киев и Киевскую область, запустив множество крылатых ракет и ударных БПЛА. В нескольких районах столицы Украины возникли пожары.
Были нанесены удары по ТЭЦ-6 и другим объектам энергетики в Киеве.
ГСЧС по Киеву сообщает о пожарах в Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Днепровском районах. Причинен значительный ущерб. Есть множество пострадавших.
Также сообщается о причиненном ущербе и пострадавших в Вышгороде, в Бориспольском районе, в Бучанском районе Киевской области.
Атака продолжается.
