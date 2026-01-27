Кенийская активистка побила мировой рекорд, обнимая дерево в течение 72 часов

Кенийская защитница окружающей среды решила привлечь внимание к необходимости беречь планету, проведя трое суток, обнимая дерево. Труфена Мутони установила мировой рекорд по самому длительному "марафону объятий дерева", продержавшись у ствола целых 72 часа.

Впервые этот рекорд был зафиксирован в 2024 году, когда Фейт Патрисия Ариокот из Уганды удерживала его 16 часов и 6 секунд. Позднее в том же году Абдул Хаким Авал из Ганы превзошел результат, показав 24 часа 21 минуту и 4 секунды, а в феврале 2025 года Труфена впервые завоевала титул с результатом 48 часов.

Затем рекорд ненадолго перешел к ганцу Фредерику Боакье, продержавшемуся 50 часов 2 минуты 28 секунд, однако вскоре Труфена вновь вернула себе первенство, установив новый рекорд. 22-летняя активистка, основавшая инициативу "Обними Землю", пояснила: "Моя первая попытка была жестом-заявлением – способом заново соединить человечество с Землей через простой и очень личный акт".

Труфена, являющаяся также послом инициативы "15 миллиардов деревьев", рассказала, что опыт первой попытки многому ее научил и помог значительно улучшить результат во второй раз. Готовясь к своему первому марафону, она практиковала сухое голодание и резко ограничивала потребление воды, стараясь приучить организм к длительному обходу без нее. Позднее активистка осознала, что такой метод был ошибочным, поскольку создавал излишнюю нагрузку на почки и повышал риск серьёзных проблем со здоровьем.

Кроме того, во время первой подготовки она чрезмерно нагружала себя физическими упражнениями, действуя скорее из-за волнения, чем по продуманному плану. Ко второй попытке Труфена подошла совсем иначе: за несколько недель до старта она значительно увеличила потребление воды, чтобы лучше подготовить организм и защитить внутренние органы, а сам процесс подготовки проходил спокойно, уверенно и без лишнего напряжения.

По ее словам, это сыграло решающую роль – физической усталости она почти не ощущала. Основной трудностью стала сонливость, связанная с недостатком сна накануне начала рекордного марафона. В итоге этот опыт убедил ее в том, что выносливость зависит не от лишений и чрезмерных нагрузок, а от грамотной подготовки, баланса и уважительного отношения к возможностям тела.

Как и во всех марафонских рекордных попытках, Труфена имела право на пять минут отдыха за каждый час активности и сама решала, использовать ли их сразу или накапливать для более продолжительных перерывов. Своими рекордными достижениями активистка стремилась донести до людей по всему миру мысль о том, что забота о планете не требует насилия, конфликтов или запугивания.