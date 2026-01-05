Скончалась хранитель памяти Катастрофы Ева Шлосс – сводная сестра Анны Франк

В Великобритании на 97-м году жизни скончалась бывшая узница лагеря смерти Аушвиц Ева Шлосс – сводная сестра Анны Франк, еврейской девочки, ставшей символом Холокоста. Об этом сообщил Фонд Анны Франк, сооснователем которого она была.

Ева Гейрингер родилась в 1929 году в Вене в еврейской семье. После присоединения Австрии к Германии в 1938 году ее семья бежала сначала в Брюссель, а потом в Амстердам, где поселилась рядом с Анной Франк. Девочки подружились. После прихода нацистов семья скрывалась, но их выдали, и они были отправлены в Аушвиц.

Отец и брат Евы погибли, она с матерью выжили и были освобождены Красной армией. Они вернулись в Амстердам, где ее мать вышла замуж за Отто Франка – отца Анны, потерявшего в Холокосте семью. Изданный Франком дневник его погибшей дочери стал одним из самых известных свидетельств Холокоста.

Во время учебы в Великобритании Ева познакомилась с Цви Шлоссом – еврейским беженцем из Германии, который до войны жил в подмандатной Палестине. Они поженились, поселились в Лондоне и получили британское гражданство. У них появились на свет три дочери.

После смерти Отто Франка в 1980 году Ева осознала, что ее долг – продолжить работу по сохранению памяти о Холокосте, которой занимался ее отчим. Она начала выступать с лекциями и участвовала в документации свидетельств выживших. В 2021 году ей было возвращено австрийское гражданство.

"Моя супруга и я глубоко опечалены смертью Евы Шлосс. Ужасы, пережитые ей в юности, невозможно осознать, но она посвятила жизнь борьбе с ненавистью и предрассудками, продвигая идеалы доброты, отваги и стойкости. Мы оба были с ней знакомы и восхищались ей. Да будет благословенна ее память", – сообщил король Великобритании Карл Третий.