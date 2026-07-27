ВСУ: ночью сбиты 123 из 147 БПЛА. МО РФ: перехвачены 276 БПЛА. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 147 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 123 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 21 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, есть убитый и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края. Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Атакованы железнодорожная инфраструктура Ростова-на-Дону, городской порт и Азовский оптико-механический завод, производящий оптико-электронные и радиолокационные системы. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.