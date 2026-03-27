Война в Иране: США перебросили в Великобританию еще три стратегических бомбардировщика

время публикации: 27 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 09:43
ВВС США перебросили на британскую авиабазу Фэрфорд еще три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для участия в ударах по Ирану, сообщает Air & Space Forces Magazine.

По сведениям издания, самолеты прибыли 26 марта с авиабазы Эллсуорт в Южной Дакоте после трансатлантического перелета.

Как отмечает журнал, после прибытия этих самолетов на базе Фэрфорд находятся уже 21 американский тяжелый бомбардировщик: 15 B-1B Lancer и 6 B-52H Stratofortress. Таким образом, в Великобритании размещена примерно треть всех находящихся на вооружении ВВС США бомбардировщиков B-1B.

Американские бомбардировщики B-1B и B-52, базирующиеся в Европе, в течение последних недель активно используются для нанесения ударов по иранским объектам.

28-й день войны "Рычание льва": удары по Тегерану, обстрелы Израиля из Ирана