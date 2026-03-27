Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1493-й день войны

Минобороны РФ 27 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 21 по 27 марта, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевая бронированная машина, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств. В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих и 21 боевую бронированную машину. Уничтожены 96 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2065 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Средствами противовоздушной обороны сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 3138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 128 363 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 525 танков и других боевых бронированных машин, 1 693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 938 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 203300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).