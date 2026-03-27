Британскому врачу предъявлены обвинения в поддержке ХАМАСа и разжигании ненависти

31-летняя Рахма аль-Адуан, врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, была задержана у себя дома в Пилнинге, после чего ее доставили в полицейский участок в Лондоне.

Как сообщает Sky News, она была задержана за нарушение условий освобождения под залог после предыдущих задержаний.

В полицейском участке Рахме аль-Адуан предъявили обвинения в том, что в период с июля по декабрь прошлого года она четырежды призывала к поддержке запрещенной организации – ХАМАСа. Обвинения связаны с материалами и комментариями, размещенными в интернете.

Кроме того, аль-Адауан предъявлены обвинения по двум эпизодам разжигания расовой ненависти – как посредством письменных материалов, так и устных высказываний. На следующей неделе она предстанет перед судом.