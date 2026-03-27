27 марта 2026
последняя новость: 12:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Британскому врачу предъявлены обвинения в поддержке ХАМАСа и разжигании ненависти

Великобритания
ХАМАС
время публикации: 27 марта 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 11:45
AP Photo/Kin Cheung

31-летняя Рахма аль-Адуан, врач Национальной службы здравоохранения Великобритании, была задержана у себя дома в Пилнинге, после чего ее доставили в полицейский участок в Лондоне.

Как сообщает Sky News, она была задержана за нарушение условий освобождения под залог после предыдущих задержаний.

В полицейском участке Рахме аль-Адуан предъявили обвинения в том, что в период с июля по декабрь прошлого года она четырежды призывала к поддержке запрещенной организации – ХАМАСа. Обвинения связаны с материалами и комментариями, размещенными в интернете.

Кроме того, аль-Адауан предъявлены обвинения по двум эпизодам разжигания расовой ненависти – как посредством письменных материалов, так и устных высказываний. На следующей неделе она предстанет перед судом.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 января 2026

Британский депутат обвинил Израиль в убийстве Шири Бибас и ее малышей
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 декабря 2025

Daily Mail: руководство BBC планирует перемены после скандалов вокруг материалов о Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 07 декабря 2025

BBC вводит обязательный курс по антисемитизму для всех сотрудников
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 декабря 2025

Джордж Клуни рассказал, что его жена Амаль присутствовала на встрече "Братьев-мусульман"