Сатмарские хасиды приняли приглашение на мероприятие, организованное Зохраном Мамдани

Представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь Месяца еврейского американского наследия, которое организует мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в официальной резиденции Грейси-Мэнсон. В то же время ряд крупнейших еврейских организаций города объявили бойкот этой встрече. На предпраздничный вечер, который состоится в канун Шавуота, приглашены около 150 гостей, представляющих различные группы еврейской общины Нью-Йорка, для которых подготовлено кошерное меню.

Раввин Давид Нидерман, возглавляющий аффилированные с Сатмарским хасидизмом Объединенные еврейские организации Уильямсбурга, подтвердил свое намерение прийти на встречу, назвав участие в ней "правильным и уместным". Традиционная оппозиция сатмарских хасидов политическому сионизму позволяет его представителям взаимодействовать с городской администрацией независимо от позиции Мамдани по ближневосточному вопросу.

Параллельно об отказе от участия в мероприятии сообщили такие организации, как Федерация Объединенного еврейского призыва в Нью-Йорке и Совет по связям с еврейской общиной Нью-Йорка, а также исполнительный вице-президент Совета раввинов Нью-Йорка Джозеф Потасник. Руководство Федерации заявило, что бойкот связан с позицией мэра, который отрицает ключевую опору еврейского наследия – Государство Израиль как родину еврейского народа.

Обострение отношений между мэрией и частью еврейской общины произошло после публикации администрацией Мамдани видеоролика, приуроченного ко Дню Накбы. Создателей обвинили в однобоком освещении событий 1947-1949 годов и игнорировании контекста арабо-израильской войны. Ранее мэр Нью-Йорка отказался от участия в ежегодном параде в поддержку Израиля и не стал официально отмечать День независимости Израиля. При этом Зохран Мамдани заявлял о намерении защищать и поддерживать еврейских жителей Нью-Йорка.