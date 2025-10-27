Карл Третий открыл памятник изгнанным из армии военнослужащим – представителям ЛГБТ+ сообщества

Король Великобритании Карл Третий открыл в Стаффордшире национальный мемориал военнослужащим геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам, подвергшимся дискриминации во время службы в вооруженных силах.

Это стало первым мероприятием в поддержку ЛГБТ+ сообщества, в котором монарх принял участие после восшествия на престол. Памятник, получивший название "Открытое письмо", символизирует скомканные личные письма военнослужащих, которые были использованы при их преследовании.

Бронзовый монумент создан норфолкским коллективом авторов Abraxas Academy. Он посвящен и представителям ЛГБТ+ сообщества, которые служат в королевских вооруженных силах сейчас. "Мемориал – дань уважения ветеранам за их мужество и службу", – заявил премьер-министр Кир Стармер.

Закон, запрещающий служить в армии тем, кто не является гетеросексуалом или подозревается в гомосексуальной ориентации, действовал в Великобритании до 2000 года. Представителям сообщества грозило не только изгнание из вооруженных сил, но и тюремное заключение.

Политика была изменена после обращения в Европейский суд по правам человека четырех бывших военнослужащих, ставших жертвами дискриминации. Однако первое официальное расследование было проведено только в 2022-2023 годах. После публикации его выводов премьер-министр Риши Сунак принес официальные извинения пострадавшим.