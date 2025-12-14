x
14 декабря 2025
Израиль

В Араре погибла маленькая девочка. МАДА: сообщили, что ее сбил автомобиль

Мада
Негев
Погибшие
время публикации: 14 декабря 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 08:21
В Араре погибла маленькая девочка. МАДА: сообщили, что ее сбил автомобиль
Flash90/Avshalom Sassoni

Утром 14 декабря в Негеве на шоссе 25 недалеко от перекрестка Арара служба скорой помощи "Маген Давид Адом" была вынуждена констатировать смерть трехлетней девочки, получившей множественные травмы.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

МАДА сообщает, что девочку доставили без сознания, без пульса и дыхания, с множественными системными травмами, сказав, что ее сбила машина в Араре.

Израиль
