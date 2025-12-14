В Араре погибла маленькая девочка. МАДА: сообщили, что ее сбил автомобиль

Утром 14 декабря в Негеве на шоссе 25 недалеко от перекрестка Арара служба скорой помощи "Маген Давид Адом" была вынуждена констатировать смерть трехлетней девочки, получившей множественные травмы.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

МАДА сообщает, что девочку доставили без сознания, без пульса и дыхания, с множественными системными травмами, сказав, что ее сбила машина в Араре.