UFC. Капе нокаутировал Ройвала, Вальехос - Чикадзе
время публикации: 14 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 09:12
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Royval vs. Kape (также известный как UFC on ESPN 73 and UFC Vegas 112).
В главном поединке ангольско-португальский боец Манель Капе в конце первого раунда нокаутировал бывшего чемпиона Legacy Fighting Alliance американца Брендона Ройвала.
В соглавном поединке аргентинец Кевин Вальехос во втором раунде нокаутировал грузина Гигу Чикадзе.
Бывший чемпион AFC поляк Цезарий Олексийчук по очкам победил бразильца Сезара Альмейду.
Украинец Ярослав Амосов удушающим приемом в конце первого раунда победил американца Нила Магни.
