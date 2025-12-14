x
Спорт

UFC. Капе нокаутировал Ройвала, Вальехос - Чикадзе

Смешанные единоборства
время публикации: 14 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 09:12
AP Photo/Yuki Iwamura

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Royval vs. Kape (также известный как UFC on ESPN 73 and UFC Vegas 112).

В главном поединке ангольско-португальский боец Манель Капе в конце первого раунда нокаутировал бывшего чемпиона Legacy Fighting Alliance американца Брендона Ройвала.

В соглавном поединке аргентинец Кевин Вальехос во втором раунде нокаутировал грузина Гигу Чикадзе.

Бывший чемпион AFC поляк Цезарий Олексийчук по очкам победил бразильца Сезара Альмейду.

Украинец Ярослав Амосов удушающим приемом в конце первого раунда победил американца Нила Магни.

