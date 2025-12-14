Авиаудар по базе миротворцев ООН в Судане, есть жертвы

Шесть военнослужащих миротворческого контингента ООН погибли и еще несколько получили ранения в суданской провинции Южный Кордофан в результате удара беспилотного летательного аппарата по лагерю "голубых касок".

Как сообщает ООН, все пострадавшие – представители Бангладеш. "Это чудовищное деяние, возможно, является военным преступлением согласно нормам международного права. Подобным атакам нет оправдания", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Суданские власти возложили ответственность за атаку на "Силы быстрой поддержки". С резким осуждением удара выступили и власти Бангладеш. Они потребовали от ООН обеспечить безопасность военнослужащих и обещали поддержку раненым и семьям погибших.