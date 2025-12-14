x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 09:12
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Авиаудар по базе миротворцев ООН в Судане, есть жертвы

ООН
Судан
время публикации: 14 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 09:17
Авиаудар по базе миротворцев ООН в Судане, есть жертвы
AP Photo/Brian Inganga

Шесть военнослужащих миротворческого контингента ООН погибли и еще несколько получили ранения в суданской провинции Южный Кордофан в результате удара беспилотного летательного аппарата по лагерю "голубых касок".

Как сообщает ООН, все пострадавшие – представители Бангладеш. "Это чудовищное деяние, возможно, является военным преступлением согласно нормам международного права. Подобным атакам нет оправдания", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Суданские власти возложили ответственность за атаку на "Силы быстрой поддержки". С резким осуждением удара выступили и власти Бангладеш. Они потребовали от ООН обеспечить безопасность военнослужащих и обещали поддержку раненым и семьям погибших.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 декабря 2025

В Судане десятки детей погибли в результате ударов БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2025

Amnesty International обвинила суданских боевиков в военных преступлениях