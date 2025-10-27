x
27 октября 2025
27 октября 2025
Мир

Трамп сообщил, что "с радостью" остался бы на третий срок, но не будет вице-президентом

Выборы в США
Дональд Трамп
время публикации: 27 октября 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 21:36
Трамп сообщил, что "с радостью" остался бы на третий срок, но не будет вице-президентом
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности, что будет баллотироваться на третий срок. "Я бы с радостью", – сказал он, беседуя с журналистами во время полета из Малайзии в Японию. Это противоречит Конституции США.

При этом он отверг предложение баллотироваться в 2028 году на пост вице-президента. Некоторые его соратники выдвинули это предложение, чтобы обойти конституционный запрет на третий срок. В случае отставки новоизбранного президента это позволило бы Трампу вновь занять президентский пост.

"Не думаю, что людям это понравится. Слишком уж хитро. Так будет неправильно", – сказал глава государства.

Отвечая на вопрос о третьем сроке, Трамп заявил, что не думал об этом всерьез, и тут же упомянул о том, что его поддержка высока как никогда. Своими возможными преемниками он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио: "Их будет не остановить".

Отметим, что 22 поправка к Конституции США ограничивает президентское правление двумя четырехлетними сроками. Чтобы это изменить, необходима поддержка двух третей депутатов каждой из палат Конгресса: Палаты представителей и Сената.

