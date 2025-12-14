За 5 лет платеж по ипотеке в Израиле почти удвоился, как и требуемый капитал при покупке жилья

По данным индекса Института Алров при Тель-авивском университете, опубликованным "Калькалистом", за последние пять лет типичный ежемесячный платеж по ипотеке на стандартную 4-комнатную квартиру вырос примерно с 6500 до 11000 шекелей, а требуемый собственный капитал фактически удвоился.

При этом средняя цена такой квартиры оценивается сейчас примерно в 2,7 млн шекелей против около 2,05 млн шекелей в конце 2020 года. Все больше семей оказываются не в состоянии войти в рынок покупки жилья.

Эксперты, на которых ссылается "Калькалист", отмечают, что значительная часть домохозяйств вынуждена оставаться на рынке аренды, где также наблюдается устойчивый рост цен. Фактически, для многих потенциальных покупателей разговор уже идет не о выборе локации, а о невозможности вообще обслуживать требуемую ипотеку при нынешнем уровне доходов.

На этом фоне ноябрьское решение Банка Израиля впервые с января 2024 года снизить базовую ставку дает лишь символическое облегчение. Как подчеркивает "Калькалист", для типичной ипотеки на 1 млн шекелей на 20-25 лет, где около 45% займа привязаны к прайму, речь идет всего примерно о минус 68 шекелей в месяц по этому компоненту, тогда как суммарный платеж по такой ипотеке все еще примерно на 1000 шекелей в месяц выше, чем до начала цикла повышения ставок в апреле 2022-го, а переплата по процентам за весь период оценивается порядка в 244 тысяч шекелей.