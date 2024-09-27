Создатель болгарской компании, поставившей пейджеры для "Хизбаллы", объявлен пропавшим

Полиция Норвегии объявила в международный розыск 39-летнего Ринсона Хосе, гражданина Норвегии индийского происхождения, связанного с продажей пейджеров шиитской террористической группировке "Хизбалла" в Ливане.

По данным правоохранительных органов Норвегии, Ринсон Хосе пропал во время рабочей поездки в США: в последний раз его видели на конференции в Бостоне 17 сентября – перед тем, как в Ливане взорвались тысячи пейджеров, выведя из строя около 1500 командиров и боевиков "Хизбаллы".

В полиции Осло сообщили, что в среду, 25 сентября, в полицию поступило сообщение об исчезновении человека, который по данным СМИ считается причастным к делу о пейджерах. Полиция норвежской столицы возбудила дело об исчезновении человека и объявила Ринсона Хосе в международный розыск.

Ринсон Хосе создал компанию Norta Global Ltd. в 2022 году в Болгарии. Как сообщает New York Post, после одновременного взрыва тысяч пейджеров и поднявшейся в прессе шумихи репортерам удалось связаться с ним, однако он отказался от комментариев, а затем пропал.

Коллеги Ринсона Хосе из компании DN Media Group, штаб-квартира которой находится в Осло и в которой, в соответствии с профилем Ринсона Хосе на LinkedIn он продолжал работать, сообщили, что в последний раз он связывался с компанией 18 сентября по электронной почте.

Болгарские власти сообщили, что провели расследование претензий к компании Norta Global, но не нашли никаких доказательств того, что компания участвовала в производстве или экспорте заминированных пейджеров.

Власти Тайваня также ведут расследование: название компании Gold Apollo фигурировало на пейджерах. Представители компании Gold Apollo сообщили, что модель пейджеров, которые взорвались в Ливане 17 сентября, изготавливается ее венгерскими партнерами – фирмой BAC Consulting KFT, однако использует лого Gold Apollo.

Однако когда израильские и германские журналисты приехали по адресу в Будапеште, по которому по которому зарегистрирована фирма BAC Consulting KFT, они обнаружили лишь пустующее здание. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в своем X-блоге написал, что венгерская компания BAC Consulting KFT является торговым посредником, у нее нет производственных площадей в Венгрии. Компания представлена одним-единственным человеком.

Венгерский сайт Telex со ссылкой на собственные источники сообщил, что пейджеры были закуплены болгарской компанией Norta Global, а венгерская компания служила лишь прикрытием и в сделке не участвовала, и устройства никогда не находились на территории Венгрии.