28 апреля 2026
|
28 апреля 2026
|
последняя новость: 15:28
В Афинах ищут 89-летнего стрелка, открывшего огонь в суде

Греция
время публикации: 28 апреля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 14:44
В Афинах ищут 89-летнего стрелка, открывшего огонь в суде
AP Photo/Petros Giannakouris

Греческая полиция ведет поиски 89-летнего мужчины, который открыл огонь из дробовика в офисе Института национального страхования и лобби суда, расположенных в центре Афин. Ему удалось ранить четырех человек и скрыться.

Мотивы действий пожилого человека на данный момент не установлены. По словам очевидцев, придя в суд, он бросил на пол пакет с документами, заявил, что все дело в этом, и начал стрельбу. Отмечается, что стрельба велась не прицельно, а в ходе первого инцидента он вообще сказал всем пригнуться.

Подобные инциденты в Греции очень редки. Получение лицензии на оружие здесь непростой процесс.

